Afyonkarahisar Emirdağ\'da jandarma 250 kilo soğan yüklerken 2 şüpheliyi yakaladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hale götürülmek üzere çuvallara konulan 250 kilogram soğanı çalmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesinde soğan hasadı yapılan bölgede jandarma ekipleri devriye gezerken park halinde bulunan bir hafif ticari aracı fark etti. Ardından aracın yanına giden ekipler 2 şahsın aracı soğan yüklediklerini tespit etti. Şahısların şüpheli hareketlerinden kuşkulanan ekipler tarla sahibine ulaştı. Tarla sahibinin olay yerine gelmesiyle şüpheli iki şahsın hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, çaldıkları toplam 250 kilogram soğanı 3 çuval halinde hafif ticari araca yükledikleri belirlendi. Kilogramı 25 TL'den hesaplandığında soğanların piyasa değerinin yaklaşık 6 bin 250 TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.