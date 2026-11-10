Afyonkarahisar Emirdağ'da tırın kamyona çarpmasıyla 1 kişi yaralandı, elmalar saçıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da tırın kamyona çarpmasıyla 1 kişi yaralandı, elmalar saçıldı

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Afyonkarahisar Emirdağ\'da tırın kamyona çarpmasıyla 1 kişi yaralandı, elmalar saçıldı
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Afyonkarahisar Emirdağ\'da tırın kamyona çarpmasıyla 1 kişi yaralandı, elmalar saçıldı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında tırın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonun dorsesindeki elmalar çevreye saçılırken, karayolunun bir yönünde trafik kısa süreli aksadı.

Afyonkarahisar'da tırın kamyona çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazada kamyonun dorsesinde bulunan elmalar ise çevreye saçıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun kasasındaki elmalar çevreye saçıldı. Kazada ismi açıklanmayan tır şoförü yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada dolayı karayolunun bir yönündeki trafik de kısa süreli aksama yaşandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilEmirdağTrafikGüncelAfyonSon Dakika

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