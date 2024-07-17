Afyonkarahisar İhsaniye'de Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.C. (27) yönetimindeki 43 KV 075 plakalı otomobil, Akören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü İ.C. ile araçta bulunan Ş.C. (56), F.C. (26), S.N.C. (5), M.T.C. (3) ve B.H.C. (1) yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR