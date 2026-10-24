Afyonkarahisar jandarması 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 9-23 Ekim tarihleri arasında İscehisar, Sinanpaşa, Sandıklı, Emirdağ, Çay, Dinar ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, 37 öğretmen ve bin 607 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerle öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.