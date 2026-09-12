Afyonkarahisar Sandıklı\'da 4 peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Operasyon Sandıklı'da yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada H.D. isimli şahıs 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.