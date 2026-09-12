Afyonkarahisar Sandıklı'da 4 peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik operasyonda 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Operasyon Sandıklı'da yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada H.D. isimli şahıs 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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