Afyonkarahisar Sandıklı'da sahte alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polisin sahte alkol imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte alkol, hammadde ve aroma verici kiti ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından sahte alkol imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde sahte alkol, 1 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır aroma verici kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili A.D. ve O.Ö. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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