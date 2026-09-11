Afyonkarahisar Sinanpaşa'da tır elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da tırın elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. (58) idaresindeki 35 KG 7863 plakalı tır, A.S. (76) yönetimindeki 03 AGU 481 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.S. ile yolcu U.S. (76) ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklette bulunan diğer yolcu E.Ç. (64) ile tır sürücüsü N.G. ise hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.