Afyonkarahisar Sinanpaşa'da tırlar çarpıştı, bir sürücü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı, biri hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerden M.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'da tırların çarpıştı trafik kazasında sürücülerden biri hayatını kaybederken, biri ise yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (57) idaresindeki 03 ANN 088 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E'nin (32) kullandığı 35 NAG 70 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, tır sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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