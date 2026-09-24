Afyonkarahisar Şuhut'ta okul çevresi denetiminde sürücülere 2 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut'ta okul çevresi denetiminde sürücülere 2 milyon TL ceza kesildi

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Afyonkarahisar Şuhut\'ta okul çevresi denetiminde sürücülere 2 milyon TL ceza kesildi
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Afyonkarahisar Şuhut'ta trafik, asayiş ve okul çevresi denetimlerinde sürücülere 2 milyon TL idari para cezası uygulandı. 100 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan bir kişi yakalandı, çalıntı bir araç tespit edildi ve 20 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik güvenliğinin, genel asayişin ve özellikle okul çevrelerinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirilirken, denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülere 2 milyon TL para cezası kesildi.

İlçe genelinde ve okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda; öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, trafik kurallarına uyulmasının temin edilmesi ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında 100 şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirilirken, uygulamalar sırasında aranan şahıslara yönelik yapılan kontrollerde bir kişinin yakalandığı ve çalıntı olduğu belirlenen bir aracın tespit edildiği öğrenildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde; tehlikeli araç kullanımı, sürücü belgesiz araç kullanımı, kask kullanmama, alkollü araç kullanımı ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Bu kapsamda, abartı egzoz kullanarak yüksek ses çıkaran ve çevreye rahatsızlık veren motosiklet ile araçlara yönelik denetimler de yapıldı.

Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 2 milyon TL idari para cezası uygulandığı, ayrıca 20 aracın trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi.

Özellikle okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması öncelikli hedefler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelAsayişTrafikŞuhutAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta okul çevresi denetiminde sürücülere 2 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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