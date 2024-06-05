Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki İ.Ö. ile H.A. isimli iki sürücü yaralandı. Kazada, tescilsiz motosiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 11:19
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut'un Altıgöz Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki İ.Ö.'nün idaresindeki 03 SF 899 plakalı motosiklet ile Oynağanlı Caddesi üzerinde seyir halinde iken H.A. sevk ve idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralanan iki sürücüyü de çevre hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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