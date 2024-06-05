Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut'un Altıgöz Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki İ.Ö.'nün idaresindeki 03 SF 899 plakalı motosiklet ile Oynağanlı Caddesi üzerinde seyir halinde iken H.A. sevk ve idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralanan iki sürücüyü de çevre hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR