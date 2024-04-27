Afyonkarahisar Valiliği, AFJET çalışanlarıyla sendikal haklar ve sorunlar üzerine görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar Valiliği, AFJET çalışanlarıyla sendikal haklar ve sorunlar üzerine görüştü

Afyonkarahisar Valiliği, AFJET çalışanlarıyla sendikal haklar ve sorunlar üzerine görüştü

Afyonkarahisar Valiliği ortaklığında faaliyet gösteren AFJET'in çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, işçilerin sendikal hakları ve sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kolsuz, AFJET'in jeotermal enerjiyi ülkemize kazandıran örnek bir kuruluş olduğunu belirterek, çalışma koşullarının ve sendikal hakların iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

27.04.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valiliğinin de ortağı olduğu Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AFJET) çalışanları ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, işçilerin sendikal hakları, sorunları ve çözüm önerileri noktasında kendileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren AFJET'in, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak jeotermal enerjiyi ülkemize kazandırmış örnek bir kuruluş olduğunu belirten Kolsuz, AFJET çalışanlarının çalışma koşullarının ve sendikal haklarının iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kolsuz, kamu kurum ve kuruluşlarının idari meselelerinde valilik makamının çözüm mercii konumunda bulunduğunu kaydederek, Valiliğin kapısının herkese açık olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Valiliği, Sendika, Afyon, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar Valiliği, AFJET çalışanlarıyla sendikal haklar ve sorunlar üzerine görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
10:43 Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı
10:26 Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi’nde sunum yaptı Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı
10:25 FATİH’te Bir Kadın Sevgilisini Küfür Ettiği İddiasıyla Öldürdü FATİH'te Bir Kadın Sevgilisini Küfür Ettiği İddiasıyla Öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
08:21 Yıldız Tilbe’nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valiliği, AFJET çalışanlarıyla sendikal haklar ve sorunlar üzerine görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement