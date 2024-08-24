Ağaç dalının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağaç dalının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada

Geniş Video İzle

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir ağaç dalı araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlarda büyük bir hasar olmaması sevindirici.

24.08.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağaç dalının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir ağaç dalı araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'nın Mithatpaşa caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir ağaç dalı araçların üzerine düştü. Şans eseri ağaç dalının düştüğü yerden hiçbir vatandaş geçmiyordu. Ağaç dalının düşmesiyle otomobil sahipleri de panik yaşadı. Araçlarının yanına giden vatandaşlar, otomobillerinde büyük bir hasar olmamasından dolayı derin bir nefes aldı.

Ağaç dalının arabasına maddi hasar verdiği vatandaşlardan Ulaş Yetişkin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben burada iş yeri sahibiyim. Kapıda oturuyordum. Sesler gelmeye başladı. Ağaç düştü, Allah'tan insanlar yoktu. Allah korudu diyelim. Hiçbir şey olmadı çok şükür" dedi.

Ağaç dalının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada
Kaynak: İHA

3-sayfa, Çankaya, trafik, Ankara, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağaç dalının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ağaç dalının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement