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Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Ezgi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olmadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde alevler daha da büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.