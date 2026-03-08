Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtalan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de vatandaşlar, bir kedinin ağaca çıkarak mahsur kaldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak ağaca çıktı. Yapılan çalışma sonucunda ağaçta mahsur kalan yavru kedi bulunduğu yerden dikkatli şekilde alındı.

Kurtarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı. - SİİRT