Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
08.03.2026 00:26
Siirt'te itfaiye, ağaçta mahsur kalan kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtalan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de vatandaşlar, bir kedinin ağaca çıkarak mahsur kaldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak ağaca çıktı. Yapılan çalışma sonucunda ağaçta mahsur kalan yavru kedi bulunduğu yerden dikkatli şekilde alındı.

Kurtarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
