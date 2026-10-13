Ağır hasarlı 11 araca 'change' soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 11 araca 'change' işlemi yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araçlara 'change' işlemi yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, deprem, yangın veya trafik kazası nedeniyle tamir edilemeyecek derecede hasar görmüş, farklı marka ve modellerdeki ağır hasar kayıtlı araçların motor ve şasi numaraları üzerinde kimyasal sıvı kullanılarak oynama yapılması suretiyle, aynı marka ve modeldeki 5 adet yakalamalı/hacizli araç ile yurt dışından Türkiye'ye getirilen 6 adet araç olmak üzere toplam 11 araca 'change' işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı olmak üzere toplam 9 ilde, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonların gerçekleştiği, düzenlenen operasyonlar neticesinde 11 şüphelinin yakalandığı ve diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.