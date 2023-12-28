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Ağır hasarlı 9 katlı bina, yıkım çalışması esnasında çöktü - Son Dakika
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Ağır hasarlı 9 katlı bina, yıkım çalışması esnasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasar alan 9 katlı Yazman Apartmanı, kontrollü yıkım çalışması sırasında çöktü. Yıkım işlemleri devam eden ağır hasarlı binaların enkazları ise kamyonlarla taşınıyor.

Ağır hasarlı 9 katlı bina, yıkım çalışması esnasında çöktü
28.12.2023 - 20:18,
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Ağır hasarlı 9 katlı bina, yıkım çalışması esnasında çöktü

Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasar alan 9 katlı Yazman Apartmanında sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Gaziantep ve bazı ilçelerinde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardan biri olan, Gazi Muhtar Paşa bulvarında bulunan ağır hasarlı 9 katlı Yazman Apartmanı'nda sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kimsenin yaralanmadığı yıkım anında yaşanan panik ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yıkım işlemlerinin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Yıkım, Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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