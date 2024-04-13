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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Ağır hasarlı binada intihar etmek isteyen şahsı ekipler kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkım kararı alınan bir binanın çatısında bir şahsı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yıkılma tehlikesi bulunan ve boşaltılan binanın tepesine çıkan şahıs, bilinmeyen bir nedenle intihar etmeye çalıştı. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu vatandaş, ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Aşağı indirilen vatandaş, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.