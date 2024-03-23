Ağır hasarlı binanın 1\'inci katından düşen şahıs yaralandı

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Meydana Gelen Zincirleme Trafik Kazaları

Erzurum'da iftar saatinden sonra başlayan ve etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası buzlanan yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Erzurum-Çat Karayolu Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında onlarca araç hasar görürken 9 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaralılar için gelen ambulans da kaza yaptı. Polis ekipleri Şehir hastanesine çıkan yolları trafiğe kapatırken tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Toplamda 48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.