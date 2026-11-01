Ağrı'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün aracı direğe çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün aracı direğe çarptı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün aracı direğe çarptı, 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, Aşağıgöçmez köyü mevkiinde kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı ve şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralanırken, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı 72 EK 919 plakalı araç, ilçe merkezinden Yukarıgöçmez köyü istikametine seyir halindeyken Aşağıgöçmez köyü mevkiinde kontrolden çıktı.

Elektrik direğine çarpan araç, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiOtomobil3. SayfaPatnosGüncelAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
16:43
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
16:33
Liverpool maçında oynayabilecek mi Greenwood’un son durumu belli oldu
Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:58:29. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün aracı direğe çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android