Ağrı'da 177 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ağrı'da park halindeki araçta 177 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yaptığı aramada, park halindeki bir araçta 2 adet kamyon lastiği içerisinde 177 kilo sıvı metamfetamin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz" ifadesine yer verildi. - AĞRI