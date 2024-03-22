Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir tırda 19 kaçak göçmen yakalandı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir tır ve tıra bağlı olan tankerde yapılan kontrollerde 17 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 19 yasadışı göçmen yakalandı. Meydana gelen olay ile ilgili olarak tespit edilen 1 organizatör gözaltına alındı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan 19 kaçak göçmen - Son Dakika
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi bacağından vuruldu. Taciz iddiasıyla dışarı çıkartılan şüpheli, 10 dakika sonra tabancayla geri dönerek başka bir mekanın çalışanları tarafından darbedildi. Yaşanan arbedede tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri diğer mekanları boşaltırken, şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar'da polisten kaçan 2 şüpheli, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaflar şüphelilerin peşine düştü ancak yakalanamadı. Olayda park halindeki araçlara 200 bin liralık zarar verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-22 Mart tarihleri arasında terör propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlar silahlı terör örgütleri TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ'ye yönelik gerçekleştirildi.
Maltepe'de, iddiaya göre halı silkelediği sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 33 yaşındaki Korcan Özbay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba Abdullah Seyfettin Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi. Olayın şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Kağıthane'de servis şoförünün, trafikte çarptığı otomobilin sürücüsü ile oğlu tarafından levyeli saldırıya uğrayarak öldüresiye dövüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, servis şoförünün otomobile çarptığı, aracından inerek sürücünün üstüne yürüdüğü ve kavga ettikleri görülüyor. Olayın ardından tarafların ifadeleri alınmış ve serbest bırakılmıştı.
Şarköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Aynı gün Kapaklı ilçesinde yapılan bir üst aramada ise ruhsatsız bir tabanca bulundu ve şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındılar.
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından panik yaşandı ve polis mekanları boşalttı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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