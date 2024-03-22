Ağrı\'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan 19 kaçak göçmen

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Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir tırda 19 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir tır ve tıra bağlı olan tankerde yapılan kontrollerde 17 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 19 yasadışı göçmen yakalandı. Meydana gelen olay ile ilgili olarak tespit edilen 1 organizatör gözaltına alındı. - AĞRI