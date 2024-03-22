Ağrı\'da 27 milyon TL değerinde kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda 27 milyon 115 bin Türk Lirası değerinde kaçak tıbbı ilaç ele geçirildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde,
piyasa değeri 27 milyon 115 bin Türk Lirası değerinde gümrük kaçağı 7 bin295 adet Botox tıbbi ilaç ve bin 10 adet vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tespit edilen 1 şüpheli şahsın yakalaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - AĞRI
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Esenyurt'ta bir zincir markette meydana gelen olayda, bir hırsız giysisinin içine paketlerce kaşar peyniri ve tereyağı sokarak çalmaya çalıştı. Ancak market personeli tarafından fark edilen hırsız, aldıklarını geri bıraktı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anları şaşkınlık yarattı.
Elazığ'da tarlaya uçarak taklalar atan otomobil, adeta hurdaya dönerken şans eseri kazada yaralanan olmadı. Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda otomobilin tekeri koparak tarlaya uçtu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te yaşayan bir tanıtım ajansı çalışanı, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak kredi kartı yenileme bahanesiyle arayan dolandırıcılardan 100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, telefon görüşmesi sırasında kişisel bilgilerini de paylaşan mağdura, bir SMS onay kodu göndererek para transferini onaylamasını istedi. Ancak mağdur, şifreyi paylaşmayarak dolandırıcılığı önledi. Olay sonrası mağdur, vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, bisikletin kamyonete doğrudan çarptığı görüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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