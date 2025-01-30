Ağrı\'da 3500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince uygulama noktasında yapılan aramada 3500 paket sigara yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrol ve uygulama noktasında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3500 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI
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