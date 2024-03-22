Ağrı'da yapılan operasyonda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da yapılan operasyonda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi

Ağrı\'da yapılan operasyonda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Ağrı Valiliği, kaçakçılık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

22.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:27
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi.Operasyonda yapılan aramalarda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da yapılan operasyonda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da yapılan operasyonda 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi - Son Dakika
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