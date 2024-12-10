Ağrı\'da 5 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da düzenlen operasyonda 5 bin 435 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 435 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI
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