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Ağrı'da 565 öğrenciye trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Ağrı'da 565 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Ağrı ili genelinde 2023 yılı Aralık ayı içerisinde 25 okulda 565 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde yayaların karıştığı trafik kazaları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, yol kenarında yürüme, emniyet kemerinin önemi, bisiklete binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, servis araçlarına inme ve binme gibi genel trafik kuralları ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Ağrı\'da 565 öğrenciye trafik eğitimi verildi
29.12.2023 - 11:44,
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Ağrı'da Aralık ayı içinde 565 öğrenciye jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Ağrı ili genelinde 2023 yılı Aralık ayı içerisinde 25 okulda 565 öğrenciye, yayaların karıştığı trafik kazaları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, yol kenarında yürüme, emniyet kemerinin önemi, bisiklete binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, servis araçlarına inme ve binme gibi genel trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 565 öğrenciye trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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