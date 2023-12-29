Ağrı\'da 565 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Ağrı'da Aralık ayı içinde 565 öğrenciye jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, Ağrı ili genelinde 2023 yılı Aralık ayı içerisinde 25 okulda 565 öğrenciye, yayaların karıştığı trafik kazaları, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar, yol kenarında yürüme, emniyet kemerinin önemi, bisiklete binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, servis araçlarına inme ve binme gibi genel trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi. - AĞRI