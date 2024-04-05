Ağrı'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı\'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, bir aracın bagajında ve bir yolcu otobüsünün gizli bölmesinde saklanmış halde 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri de gözaltına alındı. Ayrıca, şahıslar üzerinde bulunan 2 adet silah ve araçlara el konuldu.

05.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da bir hafta içerisinde yapılan iki ayrı operasyonda 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son bir hafta içerisinde uygulama noktasında yapılan 2 ayrı aramada bir aracın bagaj kısmına saklanmış 2 ve bir yolcu otobüsünün içerisinde yapılan gizli bölmede saklanmış halde bulunan 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili olarak İran uyruklu oldukları tespit edilen 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri gözaltına alınırken şahıslar üzerinde çıkan 2 adet silah, otobüs ve araca el konulduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Ağrı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
11:27 Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:16 Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece’den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece'den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement