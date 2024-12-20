Ağrı'da 8 ton kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 8 ton kaçak motorin ele geçirildi

Ağrı'da yapılan operasyonda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

20.12.2024 23:19
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Ağrı'da 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'da, bir barakada yapılan aramada 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince

kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde C.K. isimli şahsın baraka tarzı işyeri ve eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 332.000 Türk Lirası olan 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 8 ton kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika

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