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Ağrı'da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı

Ağrı'da yapılan operasyonda, İran'dan Türkiye'ye çinko sülfür konsantresi getiren bir tırda 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı\'da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı
19.12.2023 - 13:08,
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Ağrı'da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Ağrı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, İran'dan Türkiye'ye çinko sülfür konsantresi getiren İran uyruklu D.A. isimli tır sürücüsünün Doğubayazıt Gürbulak köyünden araca düzensiz göçmen yükleyeceği ve Sakarya'ya götüreceği bilgisi edinildi. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı'da Şeker Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda yapılan aramada 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 82 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
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