Ağrı'da aranan 3 firari yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da aranan 3 firari yakalandı

Ağrı\'da aranan 3 firari yakalandı

Ağrı'da Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan 3 şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında dolandırıcılık, hapis cezası ve yabancıyı ülkeye sokma suçlarından arama kaydı bulunanlar yer alıyor. Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

22.02.2024 18:41
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Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 3 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.T., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.N.A. ve bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı. Şahıslar işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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