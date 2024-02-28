Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari yakalandı

Ağrı\'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari yakalandı

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında yabancıyı ülkeye sokma suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.B, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A de bulunuyor.

28.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 4 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı merkez, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.B ve 5 yıl hapis cezası bulunan A.B, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.D ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği, Jandarma, Ağrı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 15:46:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement