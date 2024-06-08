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Ağrı'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu

AĞRI - Ağrı'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgililere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Yavuz Mahallesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını 2 saatlik bir çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.