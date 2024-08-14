Ağrı\'da çekici içerisinde metamfetamin ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir çekicinin kabin üst döşemesi içerisinde gizlenmiş vaziyette 2 kilo 432 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında gümrük sahasında bir çekiciye bağlı dorsede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, çekicinin kabin üst döşemesi içerisine saklanmış üç boş çay paketi bulundu. Çay paketlerinin içinden toplam 2 kilo 432 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, valilik açıklamasında "Zehir tacirlerinin her daim enselerinde olacağız" ifadelerine yer verildi. - AĞRI