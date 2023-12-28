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Ağrı'da Elektronik Sigara ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Ağrı'da Elektronik Sigara ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 850 adet elektronik sigara ve 3 bin 790 paket sigara ele geçirildiği belirtildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri 1 milyon 68 bin 750 TL olan kaçak ürünlere el konuldu. İran uyruklu tır şoförü de gözaltına alındı.

Ağrı\'da Elektronik Sigara ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu
28.12.2023 - 22:10,
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Ağrı'da piyasa değeri 1 milyon 68 bin 750 TL olan 2 bin 850 adet elektronik sigara ve 3 bin 790 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 68 bin 750 TL olan 2 bin 850 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak İran uyruklu tır şoförü gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Elektronik Sigara ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika


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