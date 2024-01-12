Ağrı\'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ve sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personellerince

Doğubayazıt ilçesinde Gümrük sahası içerisinde atılan devriye faaliyeti sırasında, kullanılmayan peronlar bölgesinde duvar dibine atılmış vaziyette 2 adet sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gr Metamfetamin, ayrıca gümrük sahasında yapılan kontrollerde şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu 4 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1.214 adet uyuşturucu 36 gr Metamfetamin ve 201 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI