Ağrı'da Kaybolan Yaşlı Adam Yaylada Bulundu

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaylada kaybolan 71 yaşındaki Mustafa Zengin, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Taşlıçay'ın Kumluca köyüne bağlı yaylada oturan 71 yaşındaki Mustafa Zengin, dün akşam saatlerinde eve gelmemesi üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik araması sonucunda Zengin, yaylada sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan Zengin, ekipler tarafından kontrol edilerek ailesine teslim edildi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür eden Zengin'in ailesi, gösterilen çaba için minnettar olduklarını ifade etti. - AĞRI