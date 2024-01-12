Ağrı\'da Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, kış şartlarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanımını denetledi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kış lastiği denetimi yaptı. "Siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın; sevdiklerinize güvenle ulaşın" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde, araçların lastiklerinin uygunluğu, derinliği ve basıncı kontrol edildi.

Denetimlerde, kış lastiği kullanmayan veya lastikleri yıpranmış olan araç sürücülerine uyarıda bulunuldu. Bazı araç sürücüleri ise kış lastiği kullanmanın önemini anlattı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ve karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması için sürücülerin kurallara uymaları gerektiğini bildirdi. - AĞRI