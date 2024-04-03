Ağrı\'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ağrı'da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, P.Ş. isimli şahıs, husumetli olduğu F.B. ve D.A. isimli şahısları sokak üzerinde gördü. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında P.Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile F.B. ve D.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli P.Ş.'yi yakaladı. F.B. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan D.A. isimli şahıs ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. D.A yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI