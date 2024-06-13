Ağrı'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İki ayrı silahlı olayın meydana geldiği ilçede, M.G.'ye ait araçta silahla ateş edilerek hasar meydana geldi ancak yaralanan olmadı. Büyük Ağrı Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında gerçekleşen ikinci silahlı olayda ise H.T. ve A.G. isimli şahıslar silahla yaralanırken, M.G. isimli şahıs ise kesici aletle ve darp sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olaylar sırasında polis ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlara da silahla ateş edilerek hasar verildi. Şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar başlatılmıştır.

13.06.2024 14:09
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Ağrı'da silahlı kavga: 3 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçede iki ayrı silahlı olay meydana geldi. İlk olay Saray Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.G.'ye ait araçta silahla ateş edilerek hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı. Husumetli grupların olay mahallinde olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, Büyük Ağrı Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında ikinci silahlı olay gerçekleşti. H.T. ve A.G. isimli şahıslar silahla yaralanırken, M.G. isimli şahıs ise kesici aletle ve darp sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaylar sırasında polis ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlara da silahla ateş edilerek hasar verildi. Olayla ilgili şüpheliler tespit edildi ve yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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