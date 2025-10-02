Ağrı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika
Ağrı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı

Ağrı\'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı
02.10.2025 23:35
Ağrı\'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı
Husumetli gruplar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin saniyeler içinde olaya müdahale etmesiyle kavga büyümeden kontrol altına alındı.

HUSUMETLİ GRUPLAR ADLİYE ÖNÜNDE KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, saat 15.30 sıralarında Adliye karşısında meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevrede paniğe yol açan kavga, bölgede güvenliği sağlamak için görev yapan polis ekiplerinin hızlı refleksi sayesinde büyümeden bastırıldı.

4 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Adliye bahçesinde hazır bulunan polisler ile caddede devriye gezen ekipler, 1 dakikadan kısa sürede olaya müdahale etti. Çevrede konuşlu diğer polis ekiplerinin de birkaç dakika içinde olay yerine intikaliyle, muhtemel bir can kaybının önüne geçildi. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 şüpheli yakalandı. Olay yerinde 2 tabanca, 1 bıçak ve 1 çakı ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak polis gözetiminde tedavi altına alındı.

Emniyette işlemleri süren 3 şüphelinin S.Y., C.Y. ve C.Y. olduğu, hastanede tedavileri devam eden yaralıların ise B.Y., S.Y., H.Y. ve M.Y. olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ağrı'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Gözaltı - Son Dakika
