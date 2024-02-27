Ağrı'da su sıçratma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da su sıçratma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı\'da su sıçratma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişinin aracıyla su sıçratmasına sinirlenen şahıslar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

27.02.2024 13:40  Güncelleme: 13:51
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde aracı ile giden bir kişinin su sıçratmasına sinirlenen şahıslar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi'nde aracı ile giden şoförün su sıçrattığını belirten kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sürücünün silahını ateşlemesi ile H.E (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Y.E ve kardeşi Ö.E ise ağır yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden H.E'nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından inceleme başlatan Patnos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A(48) ve Y.A'yı (21) gözaltına aldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da su sıçratma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da su sıçratma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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