Ağrı'da Yol Kontrolünde 2 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 kilogram külçe altın ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçedeki yol kontrol ve emniyet uygulaması sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptıkları belirtildi. Yapılan aramada 2 kilogram külçe altın ele geçirildiği, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. - AĞRI