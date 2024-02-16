Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 250 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Gümüş Yüzük Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 250 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Gümüş Yüzük Ele Geçirildi

Ağrı\'da Yolcu Otobüsünde 250 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Gümüş Yüzük Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan bir yolcu otobüsü aramasında, yaklaşık 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı 145 gümüş yüzük bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

16.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yaklaşık 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı 145 gümüş yüzük ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleriyle birlikte, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan gümrük kaçağı 145 gümüş yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 250 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Gümüş Yüzük Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 250 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Gümüş Yüzük Ele Geçirildi - Son Dakika
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