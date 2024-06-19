Ağrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi indirildi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi indirildi

İranlı dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanış sonrası dönüş yolunda düşerek hayatını kaybetti. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan operasyonla dağcının cenazesi indirildi.

19.06.2024 20:19
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Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı sonrası dönüş yolunda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi dağdan indirildi.

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3 dağcı, 14 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar dönüş yolundayken 4 bin 600 metreye inildiğinde Ekber Helil (47) isimli dağcı iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen Helil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden diğer dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Karın erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazeye ulaşabildi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan İranlı dağcının cenazesi, ambulansın beklediği 3 bin 200 metredeki kampa taşındı. İranlı dağcının cenazesi, otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi indirildi - Son Dakika
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