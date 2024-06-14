Ağrı Dağı'nda İranlı dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda İranlı dağcı hayatını kaybetti

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 47 yaşındaki İranlı dağcı Ekber Helil, dönüş yolunda düşerek hayatını kaybetti. Cenaze, özel ekipler tarafından helikopterle 4 bin 300 metre yükseklikten alındı.

14.06.2024 17:08
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Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı sonrası dönüş yolunda düşen 47 yaşındaki İranlı dağcı Ekber Helil hayatını kaybetti. 4 bin 300 metrede bulunan cenaze özel ekipler tarafından helikopterle alındı.

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3 dağcı, 3 gün önce Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, dönüş yolundayken 4 bin 600 metreye inildiğinde Ekber Helil isimli iddiaya göre dağcı kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen Helil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden diğer dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Helil'in cansız bedenini helikopterle dağdan indirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda İranlı dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda İranlı dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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