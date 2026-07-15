Ağrı Dağı\'nda Kaybolan Dağcıya Ait Cenaze Bulundu

Ağrı Dağı'nda mart ayında kaybolan kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cenaze, günler süren çalışmaların ardından dağdan indirilerek, hastane morguna götürüldü.

Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan kadın dağcı S.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen cenaze, ekiplerin yürüttüğü zorlu tahliye operasyonunun ardından Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı. Yaklaşık 4700 rakımda bulunan cenaze, Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda AFAD ve ilgili ekipler tarafından güçlükle aşılan arazi şartlarında önce 3200 rakımdaki kamp alanına indirildi. Buradan ambulansla hastane morguna sevk edilen cenazenin kesin kimliği, adli tıp incelemesi ve diğer resmi işlemlerin ardından netlik kazanacak. Pazar günü ulaşılan cenazenin tahliyesi için 40 kişilik uzman ekip görev yaptı.

22 Mart'ta 5 kişilik grupla Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan S.Y., 4700 rakımda gruptan ayrılarak geri dönme kararı almış, kendisinden daha sonra bir daha haber alınamamıştı. - AĞRI