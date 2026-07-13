Ahbap Derneği'ne Soruşturma: 20 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mali işlemleri, bağış hesapları ve para transferlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltın alınan 20 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte Z.Y., E.G., Ş.B., H.B., M.U., S.K., Y.M., R.S, A.Ö., K.Ö., N. E., G.Ö., E. D., M. Y., Y.C.E., T.S.B., İ.Ç., E. Ö.Ç., Y.K. gözaltına alındı.

Dosyaya 3 milyon dolarlık senet girdi

Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı kapsamında 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ayrıca Arland adına kayıtlı olduğu belirtilen gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, taşınmazın 4 gün sonra E.Ö.Ç. adına devredildiği iddia edildi. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin mali hareketler, para transferleri, gayrimenkul devirleri ve diğer delillere yönelik incelemelerin çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL