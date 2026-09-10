Ahbaplar Suç Örgütü operasyonunda 45 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi - Son Dakika
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Ahbaplar Suç Örgütü operasyonunda 45 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

"Ahbaplar Suç Örgütüne" yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından hukuki durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan Adalet Sarayı, 3. Sayfa, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbaplar Suç Örgütü operasyonunda 45 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbaplar Suç Örgütü operasyonunda 45 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi - Son Dakika
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