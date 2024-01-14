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Ahıra giren kurtlar 25 koyunu telef etti - Son Dakika
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Ahıra giren kurtlar 25 koyunu telef etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde mahalleye inen ayılar girdikleri ahırda 25 hamile koyunu telef etti, 6 koyunu da yaraladı. Yaklaşık 250 bin TL zararlarının olduğunu ifade eden Cemal Çelik, ayı ve kurtların insanların mallarına daha çok saldırmaya başladığını belirtti.

14.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:36
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Ahıra giren kurtlar 25 koyunu telef etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde mahalleye inen ayılar girdikleri ahırda 25 hamile koyunu telef etti, 6 koyunu da yaraladı.

Olay, Cide ilçesi Kumluca Mahallesi Kayran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Hasan Çelik ve oğlu Cemal Çelik'e ait ahına giren kurtlar 25 hamile koyunu parçalayarak telef etti. 6 koyun da kurtların saldırısında yaralandı. Doğum yapacak olan ineğini kontrol etmek için ahıra gelen baba ve oğlu, koyunların olduğu bölümden ses geldiğini gördü. İçeri giren baba ve oğlu, koyunlarının telef olduğunu gördü.

"İnsanlar bahçesine bile gidemiyor"

Yaklaşık 250 bin TL zararlarının olduğunu ifade eden Cemal Çelik, "3-5 yıldır kurtlar ve ayılarda yoğunluk olmaya başladı. Çakal vardı ama onların saldırısı olmuyordu. Ama ayı ve kurtlar insanların mallarına daha çok saldırmaya başladı. Vatandaşlara da saldırdığı oluyor. Karşı karşıya geldiğinizde yüzde 100 saldırma ihtimali var. İnsanlar bahçesine bile gidemiyor" dedi.

Ahıra giren kurtlar 25 koyunu telef etti
Kaynak: İHA
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Hasan Çelik, Cemal Çelik, Kastamonu, Kumluca, Tarım, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahıra giren kurtlar 25 koyunu telef etti - Son Dakika


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