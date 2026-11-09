Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi jandarma ve karayollarınca kurtarıldı - Son Dakika
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Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi jandarma ve karayollarınca kurtarıldı

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Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi jandarma ve karayollarınca kurtarıldı
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Ahlat-Malazgirt kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 5 yetişkin ve 3 çocuk ile 3 araç kontrollü bölgeye ulaştırıldı, ekiplerin yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdüğü belirtildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ahlat-Malazgirt kara yolu güzergahında olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, güzergahta mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaş ile 3 araç, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bölgeye ulaştırıldı. Vatandaşların Ahlat ilçe merkezine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

Öte yandan, Ahlat-Malazgirt kara yolunda karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
MalazgirtJandarma3. SayfaGüncelÇocukYaşamSon Dakika

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